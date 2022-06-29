Путин хочет свежего мяса: во "второй армии мира" дела совсем плохи
Источник:фейсбук Сергея Гармаша
Похоже, совсем плохи дела в путинской "второй армии мира". Из Донецка сообщают, что в псевдореспубликах на Донбассе начался новый этап мобилизации.
С 10-х чисел июня наблюдалось снижение мобилизационной активности, – казалось, что за 4 месяца, с 18 февраля, уже всех вычистили.
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Рейды и "захваты"
Но с 23 июня на улицах городов, трассах, пунктах выезда проводятся рейды военкоматов. Повестки вручают даже тем, у кого была "бронь".
Так и говорят, что бронь не действительна, поскольку в квазиреспублике – "новая волна мобилизации". Путин хочет свежего мяса...
У путинской армии дела плохи / Фото Getty Images
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У украинцев забирают паспорта
Вот видео реального случая такой "мобилизации" в Макеевке 28 июня. У парня забрали украинский паспорт и хотели тут же отправить в военкомат. Его отбили женщины – отделался повесткой на медкомиссию.Вернулся ли он после этого "медосмотра" домой – неизвестно. Телеграм-канал женщины, которая стримила, уже подчистили.
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