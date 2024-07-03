Согласно отчету ISW, Путин убежден в возможности одержания победы из-за истощения Украины и уменьшения международной поддержки. Аналитики отмечают, что Россия избегает любых договоренностей о прекращении огня.

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Война на истощение – стратегия России

Эксперты указывают на то, что Россия пытается заморозить войну, сохраняя контроль над захваченными территориями. Такая тактика позволит ей восстановить силы и подготовиться к новым агрессивным действиям.

Прекращение огня в Украине на нынешних рубежах вряд ли остановит дальнейшую российскую агрессию и только предоставит России критическое время для восстановления своих сил и подготовки к будущей агрессии против Украины.

Аналитики также обращают внимание на информационную кампанию Кремля, направленную на давление на Украину для начала переговоров на условиях России.

Соответствующие действия могут значительно ослабить позиции Украины и способствовать дальнейшей агрессии со стороны Кремля, – в чем уверены американские эксперты из Института изучения войны.

Любые российские, западные или другие попытки склонить Киев к преждевременным переговорам с Россией только ослабят Украину и поощряют дальнейшую российскую агрессию внутри и за пределами Украины.

Обратите внимание! В отчете ISW упоминается и просьба венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня на российско-украинском фронте, которая может сыграть на руку стратегическим планам Москвы. Собственно, политик 2 июля посещал Киев, где встретился с украинским президентом Зеленским.

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Среди прочего, эксперты отмечают: российские войска активизировались вблизи Торецка в Донецкой области, пытаясь открыть путь к Часовому Яру. Вражеское командование усилило наступательные операции из-за стратегического расположения Торецка, планируя атаки в разных направлениях.

Кроме того, оккупанты активно действуют на юг и юго-восток от Часового Яра, сосредотачиваясь на таких населенных пунктах как Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. Это свидетельствует, что кремлевское командование стремится сохранить доступ к южному флангу соответствующего населенного пункта.