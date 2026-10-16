Об этом сообщает Clash Report.

Что известно о новом заявлении?

Во время общения с журналистами в США прозвучал новый комментарий из уст главы Белого дома относительно намерений Кремля на фоне продолжающихся боевых действий. Трамп публично поделился своей оценкой хода конфликта и позиции Москвы.

"Путин хочет закончить войну", – заявил Трамп.

Дальнейших разъяснений или конкретных подробностей о возможных условиях такого прекращения войны озвучено не было.

В то же время ситуация на фронте и систематические обстрелы свидетельствуют о том, что реальные действия российской стороны не подтверждают подобных намерений.

Более того, 16 октября начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил о переходе к новой тактике воздушных атак. По его словам, российские войска уже наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины и логистическим переправам.

Российское командование также озвучило намерения атаковать стратегические мосты,, чтобы фактически разделить Киев на левый и правый берега. Владимир Путин, со своей стороны, приказал продолжать давление на украинскую инфраструктуру. "Необходимо продолжать наносить массированные и групповые удары по Украине", – цинично заявил глава Кремля.

При этом вечером 16 октября для ряда областей Украины в ввели аварийные и экстренные отключения электроэнергии из-за последствий российских атак. Напряженная ситуация, в частности, в Киеве и Киевской области, а также в Полтавской, Сумской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.