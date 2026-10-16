Про це повідомляє Clash Report.

Що відомо про нову заяву?

Під час спілкування з журналістами у США пролунав новий коментар з вуст очільника Білого дому щодо намірів Кремля на тлі триваючих бойових дій. Трамп публічно поділився своєю оцінкою перебігу конфлікту та позиції Москви.

"Путін хоче закінчити війну", – заявив Трамп.

Подальших роз'яснень або конкретних подробиць щодо можливих умов такого припинення війни озвучено не було.

Водночас ситуація на фронті та систематичні обстріли свідчать про те, що реальні дії російської сторони не підтверджують подібних намірів.

Ба більше, 16 жовтня начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов заявив про перехід до нової тактики повітряних атак. За його словами, російські війська вже завдають масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України та логістичних переправах.

Російське командування також озвучило наміри атакувати стратегічні мости, щоб фактично розділити Київ на лівий і правий береги. Володимир Путін зі свого боку наказав продовжувати тиск на українську інфраструктуру. "Необхідно продовжити завдавати масованих і групових ударів по Україні", – цинічно заявив глава Кремля.

При цьому, ввечері 16 жовтня для низки областей України ввели аварійні та екстрені відключення світла через наслідки російських атак. Напружена ситуація, зокрема, у Києві та на Київщині, а також у Полтавській, Сумській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях.