Як повідомили у пресслужбі Кремля, Володимир Путін відвідав допоміжний пункт управління Об'єднаного угруповання військ і провів нараду з військовим керівництвом.

Як країна-агресорка планує продовжувати обстріли України?

Під час зустрічі начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов оголосив про зміну тактики повітряних атак. За його твердженням, окупаційні війська вже розпочали завдання масованих ударів по енергетичній системі України та логістичних переправах.

Військове командування країни-агресорки прямо заявило про плани руйнування ключових транспортних артерій, зазначивши, що Київ планують фактично розірвати на два береги через цілеспрямовані удари по мостах стратегічного призначення.

Володимир Путін під час наради зажадав від свого командування не зупиняти тиск на українську інфраструктуру.

Необхідно продовжити завдавати масованих і групових ударів по Україні,

— цинічно висловився глава Кремля.

Окрім погроз енергетиці, російське керівництво озвучило низку пропагандистських заяв щодо лінії бойового зіткнення. Зокрема, Валерій Герасимов стверджував про нібито захоплення міста Добропілля та селища Олексієво-Дружківка, а також про спроби просування в бік Сум і Запоріжжя.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що повна окупація Донецької області залишається однією з головних цілей російської влади, а сам Путін відмовився вважати питання створення так званої буферної зони предметом будь-яких перемовин.

Зауважимо, що під час пресбрифінгу в Брюсселі Володимир Зеленський підкреслив, що Росія не припиняє наступ і не розглядає навіть замороження війни. За словами глави держави, Путін прагне не лише захопити схід України, а й випробувати на міцність Європу та НАТО.