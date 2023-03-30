Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что Песков в этом случае транслирует мечты Владимира Путина. По его словам, задача кремлевского диктатора затянуть войну на неопределенно длительное время.

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Путин готов продолжать войну до бесконечности

По его мнению, задача минимум для Путина, чтобы война вышла за пределы 2024 года и "встретилась" с выборами президента в США, которые состоятся в конце следующего года.

У него есть надежда на Трампа или еще на кого-то, кто сменит Байдена. И новый президент, по его мнению, либо откажется от поддержки Украины со стороны США, либо значительно ее снизит. Не зря на российском телевидении Трампа воспринимают как мессию,

– объяснил журналист.

Он считает, что Путин готов продолжать войну до бесконечности. Ведь ресурсы у России есть, хоть и санкции действуют – они ухудшают состояние российской экономики, но не разрушат ее. Также он может бросать регулярно на фронт по 150 тысяч человек.

"Военные заводы работают, что-то из старого стреляющего железа ему подбрасывает Китай, что-то – Иран, что-то – Северная Корея", – подчеркнул Яковенко.

Игорь Яковенко о намерениях Путина затянуть войну: смотрите видео

Это может прекратить войну

По его словам, Путин может продолжать затягивать войну, если не произойдет 2 события:

серьезное, победоносное украинское наступление и разгром российской армии;

свержение режима Путина вследствие "русской смуты", которая уже была в России после поражений в Литовской, Японской и Первой мировой войнах. Серьезные поражения в войне обычно провоцируют возникновение в России "смуты".

"Это может прекратить войну в Украине. И тогда она переместится в глубь России", – резюмировал Игорь Яковенко.

Планы Владимира Путина по продолжению войны