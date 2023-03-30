Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что Песков в этом случае транслирует мечты Владимира Путина. По его словам, задача кремлевского диктатора затянуть войну на неопределенно длительное время.
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Путин готов продолжать войну до бесконечности
По его мнению, задача минимум для Путина, чтобы война вышла за пределы 2024 года и "встретилась" с выборами президента в США, которые состоятся в конце следующего года.
У него есть надежда на Трампа или еще на кого-то, кто сменит Байдена. И новый президент, по его мнению, либо откажется от поддержки Украины со стороны США, либо значительно ее снизит. Не зря на российском телевидении Трампа воспринимают как мессию,
– объяснил журналист.
Он считает, что Путин готов продолжать войну до бесконечности. Ведь ресурсы у России есть, хоть и санкции действуют – они ухудшают состояние российской экономики, но не разрушат ее. Также он может бросать регулярно на фронт по 150 тысяч человек.
"Военные заводы работают, что-то из старого стреляющего железа ему подбрасывает Китай, что-то – Иран, что-то – Северная Корея", – подчеркнул Яковенко.
Игорь Яковенко о намерениях Путина затянуть войну: смотрите видео
Это может прекратить войну
По его словам, Путин может продолжать затягивать войну, если не произойдет 2 события:
- серьезное, победоносное украинское наступление и разгром российской армии;
- свержение режима Путина вследствие "русской смуты", которая уже была в России после поражений в Литовской, Японской и Первой мировой войнах. Серьезные поражения в войне обычно провоцируют возникновение в России "смуты".
"Это может прекратить войну в Украине. И тогда она переместится в глубь России", – резюмировал Игорь Яковенко.
Планы Владимира Путина по продолжению войны
- В Институте по изучению войны считают, что Путин не оставил надежды, что может победить в войне против Украины. Однако, когда он признает невозможность достижения своих целей военным путем, Путин согласится на переговоры.
- Британская разведка сообщает, что в России планируют призвать на войну 400 тысяч так называемых "добровольцев". Таким образом, в стране-агрессоре хотят представить кампанию по обязательной мобилизации. Однако, помимо пополнения личного состава, российская армия требует больше военной техники.
- Западные СМИ считают, что главная цель Путина сейчас – "пережить" поклонников Украины в США и Европе. Для этого ему нужно помешать контрнаступлению Украины, и это, по его мнению, может повлиять на поддержку союзниками Украины.