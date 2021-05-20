Однако этого не произошло. Российский историк Андрей Зубов отметил, что Путин теперь похож на настоящего неудачника.

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"Путин первые 15 лет своего правления все больше верил в себя. Он считал, что научился управлять страной. Он верил в свою фортуну, что ему будет везти", – пояснил Зубов.

Однако везти главе Кремля перестало. По словам историка, он хотел захватить не только Крым, но и покорить себе всю Украину, проучить ее. "Ничего не получилось благодаря украинскому народу, который голыми руками защитил землю", – заверил Зубов.

Он хотел сам стать лидером Европы. Однако важно то, что все в прошлом. У него лицо неудачника – человека, который потерпел неудачу,

– сказал историк.

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