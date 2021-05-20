Однак цього не сталося. Російський історик Андрій Зубов зауважив, що Путін тепер схожий на справжнього невдаху.

До теми У Росії немає союзників, вона залишилась одна, – російський історик Зубов

"Путін перші 15 років свого правління все більше вірив в себе. Він вважав, що навчився керувати країною. Він вірив у свою фортуну, що йому буде щастити", – пояснив Зубов.

Однак щастити очільнику Кремля перестало. За словами історика, він хотів захопити не лише Крим, а й підкорити собі всю Україну, провчити її. "Нічого не вийшло завдяки українському народу, який голими руками захистив землю", – запевнив Зубов.

Він хотів сам стати лідером Європи. Однак важливо те, що все в минулому. У нього обличчя невдахи – людини, яка зазнала невдачі,

– сказав історик.

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