Путин только в одной сфере чувствует себя на уровне с США

То есть, принципы в нем должны быть, но их интерпретацию Си Цзиньпин и Владимир Путин хотят оставлять за собой и держать как предмет переговоров.

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Китайское руководство уверено, что будущее определяется стратегическим соперничеством с США. Путин хочет такого соперничества даже при условии, что сегодняшняя Россия стратегическим соперником уже не является и не будет.

Однако есть одна сфера, где Путин чувствует себя на одном уровне с США – ядерное оружие и его носители. Именно поэтому Россия и сделала в преддверии встречи Путина и Си Цзиньпина символический шаг по отмене ратификации договора о ядерных испытаниях.

Намек понятен – как когда-то США истощили уже приходящий в упадок СССР из-за гонки вооружений, так теперь Путин хочет "вернуть" этот ответ к США, но не сам, а вместе с Китаем.

У Китая гораздо меньше ядерных боеголовок, чем у России и США, но их количество будет увеличиваться. Путин считает, что США не смогут сами выдержать новую гонку вооружений, собственно ее и не хотят, поскольку переживают непростые времена во внутренних политических дискуссиях, а поддержку коллективного Запада им будет трудно получить.

Путин хотел опередить Байдена в разговоре с Си

Именно поэтому разговор с Си в Пекине был для Путина стратегически важным, конечно, в дополнение к темам, как продать больше российских ресурсов Китаю и как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке. Путин будет предлагать свои услуги Си во всем, что касается главной цели китайского лидера – построения мира, где Китай находится на одном уровне с США и коллективным Западом.

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Путин понимает, что в этой игре Россия окончательно превращается в младшего партнера Китая, но будет играть дальше, ведь выхода у него нет. Это также означает, что Си выгодно держать Путина в этой безвыходной ситуации, то есть не давать ему проиграть. Си прекрасно понимает, что Запад "показал зубы" с применением ATACAMS и будет это постепенно, но стратегически делать дальше, в том числе и по поставкам самолетов.

Китайцы вряд ли пересекут красные линии Запада в поставках России оружия, но пока будут и дальше отправлять почти все, чтобы держать российский режим. Если, конечно, Джо Байден и Си не договорятся о чем-то другом на своей встрече, которая планируется в следующем месяце. Поэтому поговорить с Си до этого было так важно для Путина. Однако Си видит мир через китайские, а не российские очки.