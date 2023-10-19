Путін лише в одній сфері почувається на рівні з США

Тобто принципи в ньому мають бути, але їхню інтерпретацію Сі Цзіньпін та Владімір Путін хочуть залишати за собою і тримати як предмет переговорів.

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Китайське керівництво впевнене, що майбутнє визначається стратегічним суперництвом зі США. Путін хоче такого суперництва навіть за умов, що сьогоднішня Росія стратегічним суперником вже не є і не буде.

Однак є одна сфера, де Путін почувається на одному рівні зі США – ядерна зброя та її носії. Саме тому Росія і зробила напередодні зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна символічний крок зі скасування ратифікації договору про ядерні випробування.

Натяк зрозумілий – як колись США виснажили СРСР, який вже занепадав, через гонку озброєнь, так тепер Путін хоче "повернути" цю відповідь до США, але не сам, а разом з Китаєм.

У Китаю набагато менше ядерних боєголовок, ніж у Росії та США, але їхня кількість буде збільшуватися. Путін вважає, що США не зможуть самі витримати нову гонку озброєнь, власне її і не хочуть, оскільки переживають непрості часи у внутрішніх політичних дискусіях, а підтримку колективного Заходу їм буде отримати важко.

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Саме тому розмова з Сі у Пекіні була для Путіна стратегічно важливою, звісно у доповнення до тем, як продати більше російських ресурсів Китаю і як далі розвиватиметься ситуація на Близькому Сході. Путін буде пропонувати свої послуги Сі у всьому, що стосується головної мети китайського лідера – побудови світу, де Китай на одному рівні зі США та колективним Заходом.

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Путін розуміє, що в цій грі Росія остаточно перетворюється на молодшого партнера Китаю, але гратиме далі, адже виходу в нього немає. Це також означає, що Сі наразі вигідно тримати Путіна в цій безвихідній ситуації, тобто не давати йому програти. Сі прекрасно розуміє, що Захід "показав зуби" із застосуванням ATACAMS і буде це поступово, але стратегічно робити далі, зокрема і через постачання літаків.

Китайці навряд перетнуть червоні лінії Заходу у постачанні Росії зброї, але поки що будуть і надалі надсилати майже все, щоб тримати російський режим. Якщо, звісно, Джо Байден і Сі не домовляться про щось інше на своїй зустрічі, яка планується наступного місяця. Тому поговорити із Сі до цього було так критично важливо для Путіна. Однак Сі бачить світ через китайські, а не російські окуляри.