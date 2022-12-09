Владимир Путин 9 декабря решил дать пресс-конференцию для журналистов, где снова начал заявлять, что вот все "идет по плану". Об этом пишет 24 канал .
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"Лучше чем в США": басни Путина о российских ракетах
Кроме того, российский диктатор начал говорить о том, что в России "лучшее" вооружение.
Путин заявил, что "Москва возьмет на вооружение американские наработки о превентивном ударе".
"Что это такое? Это нанесение современными высокотехнологичными средствами, которые по пунктам управления могут наноситься, лишать противника этих систем управления", - сказал Путин.
Он пояснил, что речь идет о крылатых ракетах. Российский диктатор убежден, что "крылатые ракеты в России сейчас более современные и эффективные, чем в США".
Но это еще не все, Путин продолжил хвастаться тем, чего нет. "предусматривалось нанесение превентивного обезоруживающего удара с помощью гиперзвуковых систем. Но пока в Штатах их нет, а у нас есть", – сказал диктатор.
В России дефицит ракетного вооружения
- Однако Путин ничего не сказал о том, что российские ракеты постепенно заканчиваются. И его армия не успевает их производить.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия имеет дефицит дальнобойных и высокоточных ракет, поэтому уже не могут позволить себе запускать их сотнями.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов подчеркнул, что в России подходят к завершению запасы именно высокоточного ракетного вооружения.
- По его словам, российские запасы уже давно вошли в критический минимум, однако там "решили идти к нулю".
- Руководитель разведки отметил, что в России есть производство новых ракет, "но абсолютно скудное по сравнению с тем, какое количество они применяют". Производится лишь несколько типов высокоточного ракетного вооружения.