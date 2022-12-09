Владімір Путін 9 грудня виріши дати пресконференцію для журналістів, де знову почав заявляти, що от все " йде за планом". Про це пише 24 канал.

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"Краще ніж в США": байки Путіна про російські ракети

Окрім того, російський диктатор почав говорити про те, що в Росії "найкраще" озброєння.

Путін заявив, що "Москва візьме на озброєння американські напрацювання про превентивний удар".

"Що це таке? Це нанесення сучасними високотехнологічними засобами, які за пунктами управління можуть наноситися, позбавляти супротивника цих систем управління тощо", – сказав Путін.

Він пояснив, що йдеться про крилаті ракети. Російський диктатор переконаний, що "крилаті ракети в Росії тепер більш сучасні та ефективні, ніж у США".

Але це ще не все, Путін продовжив вихвалятися про те, чого нема. "передбачалося нанесення превентивного удару, що обеззброює, за допомогою гіперзвукових систем. Але поки що у Штатах їх немає, а у нас є", – сказав диктатор.

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