Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что количество ракет, запущенных российскими военными, было достаточно большим.

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Россия запускает ракеты дозированно

При этом силы украинской ПВО сбили более 60 ракет. Игнат напомнил, что 15 ноября российские оккупанты установили рекорд, выпустив по Украине 96 ракет. Однако постепенно количество пусков немного падает, и россияне уже не могут позволить себе запускать сотни ракет одновременно.

Противник имеет перечень объектов, по которым он потенциально собирается наносить удары, и исходит из того, что у него есть. А дальнобойные и высокоточные ракеты – такие как "Калибр", "Искандер", Х-101, Х-555 – у россиян сейчас в дефиците,

– отметил Игнат.

Он добавил, что именно поэтому оккупанты применяют такие ракеты дозированно.

Российские военные планируют ракетные атаки заранее

При этом российские захватчики не наносят спонтанные удары. Подготовка к массированным ракетным атакам занимает минимум несколько дней, а может, и неделю. За это время россиянам нужно:

собрать разведданные;

выявить слабые места украинской противовоздушной обороны и выяснить, где расположены наши средства ПВО;

проложить маршрут ракет и запрограммировать их на определенную траекторию.

"Это комплекс мер, который противник должен выполнить перед ракетным ударом. Поэтому ракетный удар 5 декабря – это не просто спонтанное решение, они готовились", - отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Почему иногда россияне готовят 2-дневные обстрелы Украины

Игнат предположил, что во вторник, 6 декабря, Россия может нанести очередной ракетный удар по энергоинфраструктуре нашего государства. По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, такое предположение можно сделать на основе того, что иногда россияне совершают массированные ракетные обстрелы Украины 2 дня подряд.

Россияне предварительно планируют 2-дневные атаки. Оккупанты сначала наносят удар, а затем проводят доразведку, запуская беспилотные летательные аппараты типа "Орлан". Их часто было видно после таких ударов,

– рассказал Игнат.

Он добавил, что также российские захватчики активно собирают данные из открытых источников, сообщений и комментариев в соцсетях.

"Все это собирается вместе, чтобы понять, насколько успешно был нанесен удар, достигли ли они целей. Далее враг может наносить удары повторно", – объяснил Игнат.

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Ракетные атаки по Украине: коротко