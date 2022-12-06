Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що кількість ракет, яку запустили російські військові, була доволі великою.

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Росія запускає ракети дозовано

При цьому сили української ППО збили понад 60 ракет. Ігнат нагадав, що 15 листопада російські окупанти встановили рекорд, випустивши по Україні 96 ракет. Однак поступово кількість пусків трохи падає і росіяни вже не можуть дозволити собі запускати сотні ракет одночасно.

Противник має перелік об'єктів, по яких він потенційно збирається завдавати ударів, і виходить з того, що він має. А далекобійні та високоточні ракети – такі як "Калібр", "Іскандер", Х-101, Х-555 – у росіян зараз у дефіциті,

– зазначив Ігнат.

Він додав, що саме тому окупанти застосовують такі ракети дозовано.

Російські військові планують ракетні атаки заздалегідь

При цьому російські загарбники не завдають спонтанних ударів. Підготовка до масованих ракетних атак займає мінімум кілька днів, а, може, й тиждень. За цей час росіянам потрібно:

зібрати розвіддані;

з'ясувати слабкі місця української протиповітряної оборони та виявити, де розташовані наші засоби ППО;

прокласти маршрут ракет та запрограмувати їх на певну траєкторію.

"Це комплекс заходів, який противник має виконати перед ракетним ударом. Тому ракетний удар 5 грудня, – це не просто спонтанне рішення, вони готувалися", – зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Чому іноді росіяни готують 2-денні обстріли України

Ігнат припустив, що у вівторок, 6 грудня, Росія може завдати чергового ракетного удару по енергоінфраструктурі нашої держави. За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, таке припущення можна зробити на основі того, що іноді росіяни здійснюють масовані ракетні обстріли України 2 дні поспіль.

Росіяни заздалегідь планують 2-денні атаки. Окупанти спочатку завдають удару, а потім проводять дорозвідку, запускаючи безпілотні літальні апарати типу "Орлан". Їх часто було видно після таких ударів,

– розповів Ігнат.

Він додав, що також російські загарбники активно збирають дані з відкритих джерел, дописів та коментарів у соцмережах.

"Все це збирається докупи, аби зрозуміти, наскільки успішно був завданий удар, чи досягли вони цілей. Далі ворог може завдавати ударів повторно", – пояснив Ігнат.

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Ракетні атаки по Україні: коротко