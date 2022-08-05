Путин и Эрдоган в Сочи говорили более 4 часов за закрытыми дверями: о чем договаривались

Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с Путиным в Сочи. Они говорили больше 4 часов. Речь шла о сотрудничестве и газовых вопросах.

Перед встречей Эрдоган говорил о развитии событий в Сирии. Путин тоже заявлял о сирийском кризисе. Речь шла также и о "зерновых" вопросах.

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Встреча проходила за закрытыми дверями. Потом обнародовали совместное заявление.

Результаты встречи

Договорились провести следующее заседание Совета по сотрудничеству высшего уровня в Турции; ️

Подчеркнули необходимость обеспечить выполнение стамбульских соглашений, в частности беспрепятственный экспорт зерна. Правда, пропагандистские СМИ пишут, что речь шла о российском зерне.

говорили о наращивании объемов торговли россии и Турции, взаимодействии в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве.

Газовый вопрос

Турецкие СМИ отмечают, что президенты согласовали частичную оплату природного газа.

Вице-премьер россии Александр Новак заявил, что Эрдоган с Путиным якобы договорились начать оплату поставок российского газа в рублях. Новак сказал о "переходе на оплату в национальной валюте, часть поставок уже будет оплачиваться в российских рублях"

О "Байракторах" не говорили

Издание The Washington Post писало, что путин должен был просить у Эрдогана, чтобы Турция помогла россии обойти санкции Запада. Это касается именно энергетического и финансового секторов.

Спикер президента государства-агрессора песков заявил, что путин и Эрдоган не обсуждали вопрос возможного производства в россии или закупку в Турции беспилотников "Байрактар".

Накануне СМИ сообщали, что путин якобы просил президента Турции, чтобы в россии открыли такой завод. В то же время Халюк генеральный директор компании заявил, что там никогда не будут продавать беспилотники.

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