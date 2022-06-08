Об этом в эфире общеукраинского информационного марафона рассказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, пишет 24 канал.

Важно Венедиктова сказала, можно ли обменивать российских военных, пожизненно осужденных в Украине

Однако, по словам Венедиктовой, среди этих 623 человек нет ни Владимира Путина, ни Сергея Лаврова. Все потому, что у них функциональный иммунитет.

Поэтому за какую-либо вину или преступление в Украине мы не можем привлекать к ответственности людей, которые находятся под функциональным иммунитетом. Такая практика действует во всех цивилизованных государствах и касается президентов, премьер-министров и министров иностранных дел.

– объяснила генпрокурор.

Однако функциональный иммунитет действует только тогда, когда человек занимает одну из вышеперечисленных должностей.

"А когда закончится (срок пребывания в должности – 24 канал), все мы готовы. Мы собираем доказательства. Кроме того, мы понимаем, что эти лица не находятся под функциональным иммунитетом Международного уголовного суда", – подчеркнула Венедиктова.

Она добавила, что у этого суда должен мандат расследовать военные преступления, а также преступления против человечности.

Количество дел из-за военных преступлений россиян зашкаливает

Ранее Ирина Венедиктова рассказала, что в Украине постоянно возникают дела о преступлениях российских убийц. Ежедневно их количество увеличивается на 100 или 200 единиц.

"По состоянию на 4 июня есть четкая цифра 15 649 военных преступлений. Эти дела двигаются. И есть 7 356 тех, которые к ним причастны. Мы видим, что цифры действительно зашкаливают. То есть в сумме более 20 тысяч дел", – сказала Венедиктова.

По словам генпрокурорки, с первых дней войны для судей проводятся координационные совещания. Она обсудила это с председателем Верховного суда, потому что есть большой запрос по военным преступлениям и по военным преступлениям. Суды должны быть готовы рассматривать большое количество дел и тщательно подготовлены к этому.

Интересно! Ивано-Франковский городской суд приговорил к 15 годам с конфискацией имущества четырех мужчин, вставших на сторону врага и предавших свою страну. Также суд решил уничтожить доказательства по делу – паспорта граждан "ДНР" и военную одежду россиян.

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