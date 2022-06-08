Про це в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону розповіла генпрокурорка України Ірина Венедіктова, пише 24 канал.

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Однак, за словами Венедіктової, серед цих 623 людей немає ані Володимира Путіна, ані Сергія Лаврова. Все тому, що вони мають функціональний імунітет.

Тому за будь-яку провину чи злочин в Україні ми не можемо притягати до відповідальності людей, що перебувають під функціональним імунітетом. Така практика діє у всіх цивілізованих державах і стосується президентів, прем'єр-міністрів та міністрів закордонних справ,

– пояснила генпрокурорка.

Однак функціональний імунітет діє лише тоді, коли людина обіймає одну з вищезазначених посад.

"А коли закінчиться (термін перебування на посаді – 24 канал), все, ми готові. Ми збираємо докази. Крім того, ми розуміємо, що ці особи не перебувають під функціональним імунітетом Міжнародного кримінального суду", – підкреслила Венедіктова.

Вона додала, що цей суд має мандат розслідувати воєнні злочини, а також злочини проти людяності.

Кількість справ через воєнні злочини росіян зашкалює

Раніше Ірина Венедіктова розповіла, що в Україні постійно з'являються справи про злочини російських вбивць. Щодня їхня кількість збільшується на 100 або 200 одиниць.

"Станом на 4 червня є чітка цифра 15 649 воєнних злочинів. Ці справи рухаються. І є 7 356 тих, які до них дотичні. Ми бачимо, що цифри насправді зашкалюють. Тобто в сумі є понад 20 тисяч справ", – сказала Венедіктова.

За словами генпрокурорки, з перших днів війни для суддів проводять координаційні наради. Вона обговорила це з головою Верховного суду, тому що є великий запит щодо воєнних злочинів і щодо військових злочинів. Суди мають бути готовими розглядати велику кількість справ і бути ретельно підготовленими до цього.

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