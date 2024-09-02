Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что у Путина есть страх за свою жизнь и здоровье. На это указывают разные мелочи, в том числе и во времена COVID-19, когда он во время различных встреч сидел за длинным столом.

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Фобия Путина

Владимир Фесенко отметил, что диктатор всегда переживал, чтобы его не заразили, поэтому перед встречей с ним человек должен был сдать различные анализы и отбыть карантин.

Из последнего. Вроде бы мелочь, но и теперь на каждой встрече с подчиненными или на совещаниях обязательно должно быть большое расстояние до Путина и антисептик возле него,

– сказал политолог.

Меры безопасности

Фесенко подчеркнул, что кремлевский диктатор сейчас обошел всех мировых лидеров по мерам безопасности. У него всегда очень много охраны.

Путин боится и эти страхи в значительной степени связаны с нынешней войной. И пусть боится, ведь психологически он находится под этим давлением. Это определенное наказание для него за войну, которую он начал против Украины,

– добавил он.