Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що у Путіна є страх за своє життя та здоров'я. На це вказують різні дрібниці, зокрема і в часи COVID-19, коли він під час різних зустрічей сидів за довжелезним столом.

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Фобія Путіна

Володимир Фесенко зазначив, що диктатор завжди переймався, аби його не заразили, тому перед зустріччю з ним людина мала здати різноманітні аналізи та відбути карантин.

З останнього. Начебто дрібничка, але і тепер на кожній зустрічі з підлеглими чи на нарадах обов'язково має бути велика відстань до Путіна та антисептик біля нього,

– сказав політолог.

Заходи безпеки

Фесенко підкреслив, що кремлівський диктатор зараз обійшов усіх світових лідерів по заходах безпеки. Біля нього завжди надзвичайно багато охорони.

Путін боїться і ці страхи значною мірою пов'язані з нинішньою війною. І хай боїться, адже психологічно він перебуває під цим тиском. Це певне покарання для нього за війну, яку він розпочав проти України,

– додав він.