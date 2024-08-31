Про це наголосила в розмові з 24 Каналом російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, додавши, що до самого Шойгу російський диктатор також добереться, але трохи пізніше.
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Кремль вдає, наче бореться з корупцією
Курносова озвучила, що ситуація довкола арештів серед силовиків дозволяє відвертати увагу російського суспільства від подій в Курській області. Крім того, Кремль намагається продемонструвати росіянам, що наче бореться з корупцією, а у всіх провалах російської армії винні генерали.
Арешт Попова – це вже не просто "чорна мітка" Шойгу, не просто попередження, це знак, що Шойгу треба забитися в кут, сидіти там і не висовуватися взагалі. От як раз вже після Попова наступним може стати й сам Шойгу,
– припустила Курносова.
Зараз Шойгу обіймає посаду секретаря радбезу Росії, але це не зрівняти з попередньою посадою міністра оборони, де він контролював величезний потік фінансів. Політична аналітикиня зазначила, що Путін дуже повільно розходиться з людьми.
Шлях в нікуди буде відбуватися маленькими кроками, поки що заарештовують тих, хто був навколо Шойгу. Впевнена, що з цих генералів вибивають показання на нього. І коли це зроблять, то вже з солідною текою документів прийдуть до Путіна з запитанням, садити за ґрати Шойгу чи ні,
– зазначила Курносова.
Російська опозиціонерка вважає, що, залежно від того, наскільки в той момент буде потрібно знайти винуватого за чергові провали російської армії на війні, може статися так, що заарештують і самого Шойгу.