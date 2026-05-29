От мини-пигов до печати органов: Путин ищет секрет бессмертия, – WSJ

Российский диктатор Владимир Путин ищет, как замедлить старость. На поиск такого средства Россия тратит десятки миллиардов долларов.

О попытках военного преступника оставаться у власти в России вечно, пишет The Wall Street Journal.

Как Путин ищет бессмертие?

Жажда Путина к вечной жизни является одним из приоритетных направлений для расходов российского бюджета. Исследования возглавляют приближенные к диктатору лица. В частности, дочь российского лидера Мария Воронцова. Она является эндокринологом, которая курирует государственные генетические программы. Также вопросом занимается физик Михаил Ковальчук, брат близкого соратника Путина Юрия Ковальчука.

Во время визита к Си Цзиньпину в сентябре 2025 года российский и китайский руководители говорили о возможности достичь бессмертия, заменяя свои органы. Путин уже давно увлекается исследованиями по борьбе со старением. Стремление президента сейчас является государственным приоритетом в России. Среди методов:

уже упомянутая печать органов;

сбор мини-пигов;

воздействие сверхнизких температур.

В апреле этого года российское правительство объявило, что ученые разрабатывают генно-терапевтическое лечение, направленное на замедление старения клеток в рамках "Новых технологий сохранения здоровья", инициативы Путина по долголетию на 26 миллиардов долларов из российского бюджета.

Российские ученые сосредоточились на двух ключевых направлениях: 3D-печать живых тканей и ксенотрансплантация (наращиваемые человеческие органы внутри мини-пигов, которые считаются генетически совместимыми с людьми). Российские ученые, которые работают с государственными учреждениями, утверждают, что утверждают, что к 2030 году хотят иметь возможность заменять человеческие органы биодрукованою тканью человека. Та же дата обсуждалась и для выращивания органов внутри свиней.

Также во время встречи в Кремле с тогдашним канцлером Австрии Себастьяном Курцом в 2018 году Путин посоветовал собеседнику попробовать камеру криотерапии. Это комната, где тело подвергается воздействию температуры до -112 градусов по Цельсию. Впоследствии Курц вспоминал свое удивление, когда российский президент с энтузиазмом рассказывал о преимуществах регулярного стояния голым в замораживающей палате.

Что известно об одержимости Путина идеей бессмертия?

WSJ отмечает, что Путин чрезвычайно обеспокоен своим возрастом. Диктатор, которому 73 года, десятилетиями играл образ мачо: охота без рубашки, игра в хоккей и езда на мотоциклах Harley-Davidson.

Однако на самом деле Путин очень боится последствий старения. Во время пандемии COVID-19 он вводил сложные карантинные протоколы:

длительные требования по изоляции для посетителей;

дезинфекционные тоннели;

многометровый стол, ставший звездой соцсетей.

Российские и западные СМИ делились предположениями, что президент России использует косметические процедуры и так называемую "эстетическую хирургию", поскольку его внешность с возрастом улучшилась. Большинство окружения российского диктатора также люди в возрасте за 70 лет.

Россия имеет один из самых высоких показателей смертности в развитых странах мира. Согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни мужчин в ней – 68 лет. К примеру, в США – 76 лет, а в западной Европе более 80. Смерть, в отличие от выборов, остается тяжелой даже для Кремля, подытоживает WSJ.