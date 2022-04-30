Армения может воздержаться от голосований на площадке ООН при принятии выгодных для России решений, но просто разорвать отношения сейчас невозможно. Несмотря на это, уверен, что одобрять отправку армянских войск в Украину на стороне агрессора никто не будет.

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Готова ли Армения пойти против Украины

Власть и население против этого, за исключением пары маргинальных пророссийских групп, как группировка "армянские орлы", представителям которой в стране даже никто руку подавать не хочет.

В начале войны в Украине Россия обращалась в Армению с призывом поддержать такие действия, как это сделала Беларусь, но Никол Пашинян не пошел на такой шаг и не пойдет. В противном случае он не сможет быть премьером страны.

Надеюсь, ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности – 24 канал) не станет инструментом Путина в войне против Украины, поскольку не все сдали свои национальные интересы, как это сделала Беларусь. Казахстан откровенно осуждает агрессию, Армения также выступает против, подтверждая позицию своими действиями.

Сознательные члены ОДКБ понимают, что они могут быть следующими, а империалистические амбиции России не ограничиваются Украиной. Никто не хочет помогать стране, которая завтра может с оружием прийти в ваш родной дом.

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ОДКБ себя дискредитирует

Хотя в ходе визита в Россию Никол Пашинян пригласил Путина посетить саммит ОДКБ во второй половине 2022 года, такой жест носит более символический характер. После таких действий России ОДКБ скоро окончательно дискредитирует себя как эффективный и справедливый орган безопасности и перестанет функционировать.

В Армении существуют пророссийские настроения среди местного населения, ведь пропаганда действует и общее советское прошлое сказывается. Однако сознательное население, которого подавляющее большинство, выступает против войны. Кто-то может проявлять свою позицию активнее, выходя на митинги и протесты, кто-то не демонстрирует свою поддержку из-за пассивности, кто-то скрывается за ширмой условного нейтралитета.

Убежден, что население и правительство не позволят затянуть Армению в войну, как бы Россия этого не хотела.

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