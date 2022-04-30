Вірменія може утриматись від голосувань на майданчику ООН при ухваленні вигідних для Росії рішень, але просто розірвати відносини зараз неможливо. Попри це, переконаний, що схвалювати відправку вірменських військ в Україну на стороні агресора ніхто не буде.

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Чи готова Вірменія піти проти України

Влада і населення проти цього, за виключенням пари маргінальних проросійських груп, як угрупування "вірменські орли", представникам якого у країні навіть ніхто руку тиснути не хоче.

На початку війни в Україні Росія зверталась до Вірменії із закликом підтримати такі дії, як це зробила Білорусь, але Нікол Пашинян не пішов на такий крок і не піде. В іншому випадку – він не зможе бути прем'єром країни.

Сподіваюсь, ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку – 24 канал) не стане інструментом Путіна у війні проти України, оскільки не всі здали власні національні інтереси, як це зробила Білорусь. Казахстан відверто засуджує агресію, Вірменія також виступає проти, підтверджуючи позицію своїми діями.

Свідомі члени ОДКБ розуміють, що вони можуть бути наступними, а імперіалістичні амбіції Росії не обмежуються Україною. Ніхто не хоче допомагати країні, яка завтра може зі зброєю прийти у Ваш рідний дім.

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ОДКБ себе дискредитує

Хоча у ході візиту в Росію Нікол Пашинян запросив Путіна відвідати саміт ОДКБ у другій половині 2022 року, такий жест має більше символічний характер. Після таких дій Росії ОДКБ скоро остаточно дискредитує себе як ефективний і справедливий безпековий орган і перестане функціонувати.

У Вірменії існують проросійські настрої серед місцевого населення, адже пропаганда діє і спільне радянське минуле дається взнаки. Проте, свідоме населення, якого переважна більшість, виступає проти війни. Хтось може проявляти свою позицію активніше, виходячи на мітинги й протести, хтось не демонструє своєї підтримки через пасивність, хтось приховується за ширмою умовного нейтралітету.

Переконаний, що населення та уряд не дозволять затягнути Вірменію у війну, як би Росія не хотіла цього.

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