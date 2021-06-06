Путин изменил планы с Байденом из-за здоровья

Путин не захотел встречаться с Байденом в женевском отеле Intercontinental и переговоры пройдут на вилле La Grange или в отеле Hotel Residence Parc des Eaux Vives.

Почему Путину не подошел Intercontinental, где в 1985 году встречались Горбачев и Рейган, понятно. Горбачев, в представлении чекистских руководителей РФ, слабак, все сдавший американцам.

Интересно Путин перешел к открытому противостоянию

Путин же мнит себя мощным геополитическим игроком.

Байден, безусловно, понимает цену его похвальбе по поводу мощи экономики и чуда-оружия (разрыв с США по номинальному ВВП и военным тратам в 12,6 раз).

Но наличие и даже призрак ядерного оружия – веский аргумент для переговоров не то что с Путиным, но и с аятоллами и северокорейским чучхе.

Хотя, судя по предварительным заявлениям сторон, не следует ждать не то что прорыва, но и минимального сдвига.

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Капризы русских по поводу места встречи связаны и со страхом за здоровье Путина: на ПМЭФ он рискнул на одну очную встречу.

И то все участники сидели в нескольких метрах от него. А тут, как в дзюдо, прямой контакт.