Вот пропагандистка Ольга Скабеева аж захлебывается от восторга во время репортажа из Северной Кореи: "Так нравится, так нравится! И никакого произвола, никакой диктатуры, вокруг свободные и счастливые люди... Вот бы и нам в России так".

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В свое время российские пропагандисты отзывались о КНДР по-другому: "Голодранцы, существуют только при нашей и китайской помощи". Теперь уже Северная Корея – пример для подражания.

Ранее глава Кремля Владимир Путин ждал бы в Москве, пока северокорейский диктатор Ким Чен Ын допихается туда своим бронепоездом. А теперь, когда понадобились боеприпасы, фюрерок сам отправился на Дальний Восток недоимперии, чтобы выразить вежливость и благодарность коллеге по автократии.

Перед китайским товарищем Си Цзиньпином Путин просто ползает. На фото старается быть поближе, чтобы все видели, кто у великого китайского императора старшая жена. О каких-либо договоренностях с Си Цзиньпином Путин журналистам не рассказывает. Все потому, что нет договоренностей и быть не может — исключительно указания лидера супердержавы своему бестолковому вассалу.

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О чем указания? О поддержке напряжения на Ближнем Востоке, чтобы Си Цзиньпиню было чем торговаться с американским президентом Джо Байденом по поводу "справедливых условий конкуренции". Если смогут о чем-то договориться на встрече, которая готовится уже несколько месяцев, то США успокоят Израиль, Китай повлияет на арабские страны, а Россия будет оттягивать ХАМАС. Ведь братья-террористы, у которых руки по локти в крови мирных граждан, понимают друг друга с полуслова. Вернее, с полмиллиона долларов.

"Мирное настроение" Путина – это тоже по необходимости добросовестно исполнять волю властителя Поднебесной. Потому что Китай хочет торговать, а не воевать, вот и фюрерку приходится обезьянничать.

Я в детстве своими ушами слышал по радио песню "Русский с китайцем братья на веки". Видел хронику, как в Москве открывали шикарный ресторан "Пекин". И помню, чем все закончилось – островом Даманским. Китай выводы сделал, игры на равных он уже не допустит. Поэтому для России это не партнерство, а холопство. Со времен Орды привыкли.