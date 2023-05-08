Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он убежден, что Путин должен повторить судьбу Осамы бен Ладена.

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Путин – главный террорист планеты

Собеседник вспомнил операцию "Копье Нептуна", проведенную в 2011 году американскими спецназовцами. Прямой приказ о проведении операции отдал президент США Барак Обама.

Он дистанционно наблюдал эту спецоперацию. Тогда убили Осаму бен Ладена, который на тот момент являлся главным террористом планеты. Сейчас совершенно очевидно, что главным террористом планеты является Владимир Путин,

– заявил Игорь Яковенко.

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Поэтому он считает правильным шагом уничтожения русского диктатора. Впрочем, по его мнению, сейчас у руководства Соединенных Штатов Америки нет политической воли на такие действия.

"Кто может совершить такую операцию? Могут США, может Израиль – возможно. Может ли это сделать Украина – я не знаю. Но политической воли на это нет точно. Но законной целью он является на 100%, безусловно", – резюмировал Игорь Яковенко.

Операция "Копье Нептуна"?



Специальная операция американских спецслужб была проведена 2 мая 2011 года в Пакистане. В ходе спецоперации американские военные ликвидировали лидера "Аль-Каиды" Осаму бен Ладена.



Решение о проведении операции "Копье Нептуна" за 3 дня до этого после совещания лично принял президент США Барак Обама. Пакистан ничего не знал о таком плане.



Операция в особняке террориста длилась около 40 минут. За ней в прямом эфире вместе с президентом Обамой наблюдал, в частности, вице-президент Джо Байден.

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