Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він переконаний, що Путін мав би повторити долю Осами бен Ладена.

Також цікаво Таємний план Путіна – Кирієнка: чому Росія здавна мріяла колонізувати країни Балтії

Путін – головний терорист планети

Співрозмовник пригадав операцію "Спис Нептуна", проведену у 2011 році американськими спецпризначенцями. Прямий наказ про проведення операції віддав тогочасний президент США Барак Обама.

Він дистанційно спостерігав за цією спецоперацією. Тоді вбили Осаму бен Ладена, який на той момент був головним терористом планети. Зараз цілком очевидно, що головним терористом планети є Владімір Путін,

– заявив Ігор Яковенко.

Ігор Яковенко про ліквідацію Путіна: дивіться відео

Тому він вважає цілком правильним кроком знищення російського диктатора. Втім, на його думку, нині в керівництва Сполучених Штатів Америки немає політичної волі на такі дії.

"Хто може здійснити таку операцію? Можуть США, може Ізраїль – можливо. Чи може це зробити Україна – я не знаю. Але політичної волі на це немає точно. Та законної ціллю він є на 100%, безумовно", – резюмував Ігор Яковенко.

Операція "Спис Нептуна"?



Спеціальна операція американських спецслужб проведена 2 травня 2011 року в Пакистані. Під час спецоперації американські військові ліквідували лідера "Аль-Каїди" Осаму бен Ладена.



Рішення про проведення операції "Спис Нептуна" за 3 дні до цього після наради особисто ухвалив президент США Барак Обама. Пакистан нічого не знав про такий план.



Операція в особняку терориста тривала близько 40 хвилин. За нею в прямому ефірі разом з тогочасним президентом Обамою спостерігав, зокрема, віцепрезидент Джо Байден.

Українська влада про ліквідацію Путіна