Путин – это инструмент уничтожения России, – Андрухович

Владимир Путин упорно пытается лезть в сторону Украины, хотя кремлевский глава не раз убедился, что это очень неблагоприятная для него страна. Он всегда здесь терпит поражение и "ломает зубы".

Об этом сказал писатель Юрий Андрухович. Свое мнение он выразил в эфире 24 канала.

К слову Путин и дальше будет достигать своей цели, – Климкин

Он отметил, что поскольку Путин такой упрямый, что продолжает пытаться захватить Украину, значит, на определенном этапе должен наступить конец и ему, и его системе.

Если брать последние два десятилетия, как Путин стал президентом, он стал инструментом для уничтожения России,

– считает Андрухович.

И подчеркнул, что за все зло этого мира сегодня фактически отвечает Россия.

"Западный мир должен нам помогать усмирить это сильнейшее зло этого мира. Я считаю, что это наша миссия", – добавил Андрухович.