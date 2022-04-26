Путин – это моль, готовая убить всех: как строилась его недоимперия на крови

Все-таки сижу и думаю об этапах нашего "большого пути". Как это началось? Перед тем, как закончиться этим.

Кровавый путь тирана: начало

Вот ельцинская "семья" избрала наследником серого гебиста. И вот нормальные люди, выходит, что сразу поделились.

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Вот Немцов и Ко до поры до времени считали, что из этой серятины можно что-то там слепить. На что-то человеческое рассчитывать.

А вот Егор наш Яковлев сразу сказал, что это катастрофа. Что гебист – это по определению палач. И вы на него посмотрите. Это миль-кат. Ну, он так не говорил, именно так. Это я описываю, как мы в принципе вместе с Егором сразу видели Путина.

Жестокая моль. Очень быстро она проявилась в истории с "Курском". Она утонула. Улыбочка. Нет жалости. Ничего нет. Эмоционально пустой. Вербально сделанный.

Потом людей убили своих в "Норд-Осте". Не подсказав врачам, какой газ использовали. Затем самый страшный удар по почкам и сердцам. Беслан. Никаких переговоров. "Начался штурм". И все. Все внутри упало. Дети. Сотни детей. Обречены на смерть. Потому что никаких переговоров. Потому что я так решил. Они погибнут. Но Масхадов станет спасителем.

Своих не жалел, украинцев – тем более

В топку. Сотни жизней своих – в топку. Почему мы все думали, что он возьмет и не пустит в ту же топку жизни чужих, украинцев? Не говоря уже о тысячах жизней российских солдат? Почему мы так думали? Этого я не понимаю.

Потому что они "бескровно" забрали Крым? Потому что они категорически заявляли, что "нас там (на Донбассе) нет"? Мы все знали, что они там были. Но, может, мы думали, что они этого стесняются? И поэтому не полезут дальше? Или не будут убивать украинцев? Почему мы так думали? Украина, которая продолжала торговать с ними все 8 лет с оккупации Крыма. Европа, которая занималась тем же. Америка, которая их принимала и признавала. И мы все, что там жили.

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Мы все думали, что да, есть Путин, который без души и без сердца. Но есть остальной мир, за который у Путина хватает рацио, чтобы держаться. И он якобы не хочет его терять. И мы все верили, что он поэтому не пойдет на новые и новые убийства. Массовые. Что он останется "в рамках". Ужасных рамках оккупированного Крыма и оккупированного Донбасса, но мы все верили, что вот в этих рамках он как-то законсервируется, угомонится.

И мир как-то будет продолжать с ним сотрудничать. И мы как-то будем продолжать жить и работать в России, думая, что Путин – он параллелен стране. Хотя бы какой-то ее части. Все думали, что с ним как-то так можно. А оказалось, что – нет. Нет. Нет. Убил своих – убил чужих – убьет всех. Всех. Поймите. Всех. Если не остановить. Я не знаю, как. Но всех. Если не остановить.

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