"Путин, это не санкции, это специальная финансовая операция": Финляндия троллит Россию
7 марта 2022 , 10:39Читати новину українською
Источник:твиттер Jussi Tuulensuu
В социальной сети твиттер появился комментарий журналиста Юсси Тууленсуу касательно нападения России на Украину и санкций против агрессора.
Известно, что Юсси Тууленсу является главным редактором издания "Aamulehti". На своей странице в социальной сети твиттер он обратился к Путину.
Важно ВСУ накрыли аэродром под Херсоном: уничтожили 30 российских вертолетов
"Мистер Путин, это не санкции. Это специальная финансовая операция. Мы здесь, чтобы спасти вашу экономику!" – написал Юсси Тууленсуу.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!