"Путин, это не санкции, это специальная финансовая операция": Финляндия троллит Россию

В социальной сети твиттер появился комментарий журналиста Юсси Тууленсуу касательно нападения России на Украину и санкций против агрессора.

Известно, что Юсси Тууленсу является главным редактором издания "Aamulehti". На своей странице в социальной сети твиттер он обратился к Путину.

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"Мистер Путин, это не санкции. Это специальная финансовая операция. Мы здесь, чтобы спасти вашу экономику!" – написал Юсси Тууленсуу.

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