К примеру, Татарстан не оккупирован своей властью. В Чечне сейчас падишах – это тип власти, глубоко чуждый чеченскому народу. Об этом 24 канала сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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В Чечне двойная оккупация

"Путин и Кадыров связаны одной цепью. Это два диктатора-побратима, которые уйдут одновременно", – убежден Яковенко.

Как только уйдет Путин и начнется развал России, продолжил он, у Кадырова появится множество кровников.

В Чечне более сложная история – она находится под оккупацией и России, и кадыровской власти. Там будет серьезная война, в том числе по уничтожению Кадырова и его клана. Придется выбираться из-под более тяжелого гнета,

– утверждает журналист.

Путин схватил "синдром Бога"

Недавно кремлевский диктатор Владимир Путин позволил публично назвать войну войной. По мнению Яковенко, он не полностью контролирует свое "речеиспускание".

Путин не контролирует "речеиспускание" / "Синдром бога" у моли: смотрите видео

Сегодня в России несколько человек, назвавших вещи своими именами, сидят в тюрьме. В частности, депутат Алексей Горинов получил 7 лет за то, что назвал войну войной", – говорит журналист. Однако на российском телевидении все называют войну войной. И ничего.

"Специальная военная операция" – язык сломаешь! "Война" – короткое и понятное слово, более того – правда. Правду ведь говорить легко и приятно. Путин поддался искушению, что мы цепляемся, он просто упростил,

– говорит Яковенко.

Диктатор становится все более откровенным. Впрочем, большую пресс-конференцию он уже не выдержит.

"Был интересный вопрос: Владимир Владимирович, как вы встретите Новый год? Он сказал: "Я буду смотреть выступление президента". Когда я это услышал, то подумал: "Он, наверное, будет смотреть выступление Зеленского? Возможно. Байдена? Менее возможно. Но ведь не Лукашенко! Потом я понял, что он будет смотреть свое выступление", – отметил оппозиционер.

Яковенко акцентирует внимание: поведение Путина можно объяснить с точки зрения психологии. Существует положенный термин – "синдром бога".

Проблема состоит в том, что в этом случае "синдром бога" у окурка, у моли. Когда такое ничтожество себя начинает чувствовать богом – это особенно опасно,

– подчеркивает российский оппозиционный журналист.

Когда Путин шел к власти, вспоминает он, НТВ сняло фильм под названием "Крошка Цахес". Образ Путина в этой ленте стал очень красноречивым.

"Мне кажется, это лучшее художественное изображение Путина за все это время. Это то, что с ним происходит. В истории России было немало чудовищ – Сталин, Ленин, Грозный, Невский. Все-таки Путин – это самое гнусное создание, которое было во власти в России. Возможно, он пока не превышает всех остальных по количеству пролитой крови, но противопоставить кого-то по мерзости ему сложно",

– уверен Игорь Яковенко.

Известно, что Путин отказался выступать перед Федеральным собранием, нарушив конституцию государства. Теперь в России стали задумываться, настоящий ли царь и что же случилось.

У нас есть парламентарий Андрей Клишас, который может объяснить все, что угодно. Речь идет о 84 статье конституции России, где сказано, что президент обращается в Федеральное собрание с ежегодным обращением. Клишас разъяснил: "Ежегодное обращение" не означает, что оно должно происходить каждый год". Вы бы смогли так сделать? Я – нет,

– замечает Яковенко.

Идентична ситуация и с оккупацией Крыма – диктатор никак это не будет объяснять. Примечательно, что после освобождения Херсона Путин больше не произносил этого слова.

"Он говорит о квазиреспубликах на территории Донецкой и Луганской областей и "других территориях". Потому что говорить о присоединении Херсонской области… с таким успехом он мог присоединить Вашингтон. Все очень просто – он не будет этого говорить. Слово "Крым" объявят запрещенным. Проблемы нет", – говорит Яковенко.

Объяснять что-либо российскому населению не нужно, подчеркивает оппозиционер, свое дело сделает телевизор. Проблема заключается в другом: понимание, что царь не настоящий, может появиться в головах прежде всего вооруженных сил.

Путину плевать, сколько миллионов россиян погибнет. Но люди с оружием, которые будут умирать на украинской земле, могут начать что-то подозревать,

– предполагает журналист.

Он добавил, что "Октябрьский переворот" начался тогда, когда россияне вылезли из окопов Первой мировой войны и начали массово дезертировать. Затем они устроили гражданскую войну.

"Тогда это был "немецкий синдром", а сейчас – "украинский синдром". Что-то подобное станет горючим для гражданской войны", – уверяет Яковенко.

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