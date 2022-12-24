До прикладу, Татарстан не окупований своєю владою. Натомість у Чечні зараз падишах – це тип влади, глибоко чужий чеченському народові. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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В Чечні подвійна окупація

"Путін і Кадиров пов'язані одним ланцюгом. Це два диктатори-побратими, які підуть одночасно", – переконаний Яковенко.

Як тільки піде Путін і почнеться розвал Росії, продовжив він, у Кадирова з'явиться величезна кількість кровників.

У Чечні складніша історія – вона перебуває під окупацією і Росії, і кадирівської влади. Там буде серйозна війна, у тому числі зі знищення Кадирова та його клану. Доведеться вибиратися з-під тяжчого гніту,

– стверджує журналіст.

Путін схопив "синдром Бога"

Нещодавно кремлівський диктатор Владімір Путін дозволив собі публічно назвати війну війною. На думку Яковенка, він не повністю контролює своє "мовоспускання".

Путін не контролює мововипускання / "Синдром бога" у молі: дивіться відео

Сьогодні у Росії декілька людей, які назвали речі своїми іменами, сидять у в'язниці. Зокрема, депутат Алєксєй Горінов отримав 7 років за те, що назвав війну війною", – каже журналіст. Однак на російському телебаченні усі називають війну війною. І нічого.

"Спеціальна військова операція" – язик зламаєш! "Війна" – коротке і зрозуміло слово, ба більше – правда. Правду ж говорити легко та приємно. Путін піддався на спокусу, що ми чіпляємося, він просто спростив,

– каже Яковенко.

Диктатор стає все більш відвертим. Втім, велику пресконференцію він вже не витримає.

"Було цікаве питання: Владімір Владіміровіч, як ви зустрінете Новий рік? Він сказав: "Я буду дивитися виступ президента". Коли я це почув, то подумав: "Він, напевно, дивитиметься виступ Зеленського? Можливо. Байдена? Менш можливо. Але ж не Лукашенка! Потім я зрозумів, що він дивитиметься свій виступ", – відзначив опозиціонер.

Яковенко акцентує: поведінку Путіна можна пояснити з точки зору психології. Існує належний термін – "синдром бога".

Проблема полягає у тому, що в цьому випадку "синдром бога" у недопалка, у молі. Коли така нікчема себе починає відчувати богом – це особливо небезпечно,

– наголошує російський опозиційний журналіст.

Коли Путін йшов до влади, згадує він, НТВ зняло фільм під назвою "Крихітка Цахес". Образ Путіна у цій стрічці став дуже красномовним.

"Мені здається, це найкраще художнє зображення Путіна за увесь цей час. Це те, що з ним відбувається. В історії Росії було чимало чудовиськ – Сталін, Лєнін, Грозний, Нєвскій. Все-таки Путін – це найбільш мерзенне створіння, яке було при владі в Росії. Можливо, він поки не перевищує усіх інших за кількістю пролитої крові, та протиставити когось за мерзенністю йому складно",

– впевнений Ігор Яковенко.

Відомо, що Путін відмовився виступати перед Федеральними зборами, порушивши конституцію держави. Тепер у Росії почали задумуватися, чи справжній цар і що ж трапилося.

У нас є парламентарій Андрєй Клішас, який може пояснити усе що завгодно. Мовиться про 84 статтю конституції Росії, де сказано, що президент звертається до Федеральних зборів із щорічним зверненням. Клішас роз'яснив: "Щорічне звернення" не означає, що воно має відбуватися щороку". Ви б змогли так зробити? Я – ні,

– зауважує Яковенко.

Ідентична ситуація і з окупацію Криму – диктатор ніяк це не пояснюватиме. Примітно, що після звільнення Херсона Путін більше не вимовляв цього слова.

"Він говорить про квазіреспубліки на території Донецької та Луганської областей та "інші території". Тому що говорити про приєднання Херсонської області… з таким успіхом він міг приєднати Вашингтон. Усе дуже просто – він не буде цього говорити. Слово "Крим" оголосять забороненим. Проблеми немає", – говорить Яковенко.

Пояснювати щось російському населенню не потрібно, підкреслює опозиціонер, свою справу зробить телевізор. Проблема полягає в іншому: розуміння, що цар не справжній, може з'явитися у головах передовсім збройних сил.

Путіну начхати, скільки мільйонів росіян загине. Але люди зі зброєю, які помиратимуть на українській землі, можуть почати щось підозрювати,

– припускає журналіст.

Він додав, що "Жовтневий переворот" почався тоді, коли росіяни вилізли з окопів Першої світової війни й почали масово дезертувати. Згодом вони влаштували громадянську війну.

"Тоді це був "німецький синдром", а зараз – "український синдром". Щось подібне стане пальним для громадянської війни", – запевняє Яковенко.

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