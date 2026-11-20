Кремль пытается представить встречу Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином как возвращение России в круг государств, определяющих будущий мировой порядок. Однако совместное появление трех лидеров еще не означает, что российский диктатор сможет влиять на решения Вашингтона и Пекина.

Более того, нынешнее положение Путина может оказаться выгодным для американского и китайского лидеров, у которых есть собственные интересы в этой встрече. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 Канала предположил, как Трамп и Си Цзиньпин могут использовать участие российского диктатора и почему Кремль рискует не получить желаемого результата.

Трамп и Си могут воспользоваться слабостью Путина

Российское руководство приложило значительные дипломатические усилия, чтобы добиться участия Путина в трехсторонней встрече. Для Кремля важно продемонстрировать, что российский диктатор не находится в международной изоляции и может общаться на равных с лидерами США и Китая. В то же время Чалый сомневается, что само присутствие за одним столом обеспечит Москве реальное влияние на дальнейшие решения.

Дипломат обратил внимание на ослабление позиций Путина из-за военных неудач России, а также на политические проблемы Дональда Трампа внутри США. Си Цзиньпин, со своей стороны, заинтересован в демонстрации международного веса Китая. В таких обстоятельствах Чалый предполагает, что российский диктатор может оказаться не равноправным участником геополитических договоренностей, а частью политической игры двух других лидеров.

Возможно, ситуативно так сложилось, что такой слабый Путин и его участие – это инструмент для двоих: и Дональда Трампа, и Си Цзиньпина. Мы это увидим даже в ходе самого форума и сделаем выводы,

– предположил Чалый.

При этом дипломат не утверждает, что Вашингтон и Пекин заранее согласовали общий сценарий в отношении Путина. Он допускает, что участие российского диктатора просто оказалось ситуативно выгодным для обоих лидеров. Окончательные выводы, по его мнению, можно будет сделать только после того, как станет ясно, как организаторы представят эту встречу и какие результаты она принесет.

Кремлю могут не позволить воссоздать новую Ялту

Особое значение для Путина имеет символическое оформление переговоров. Российская сторона стремится создать образ встречи трех больших держав, подобной Ялтинской конференции после Второй мировой войны. Речь идет о картинке, на которой лидеры США, Китая и России сидят рядом и якобы совместно определяют дальнейший мировой порядок.

Чалый сомневается, что китайская сторона согласится полностью реализовать такой замысел Кремля. Пекин обладает значительным опытом организации больших международных мероприятий и может использовать даже протокольные детали, чтобы определить, какой именно политический сигнал получит мир от этой встречи.

Китайцы тоже умеют правильно подать блюдо на стол. Посмотрим, как это будет выглядеть. У меня нет двухсотпроцентной уверенности, что все будет сделано так, как хочет Путин,

– отметил дипломат.

По его мнению, организаторы могут формально выполнить договоренности об участии российского диктатора, но в то же время не позволить ему добиться желаемого исторического символизма. В частности, значение будет иметь расположение участников и общее представление переговоров. Это может оказаться принципиальным для Кремля, который рассчитывает использовать встречу как доказательство своего участия в формировании нового мирового порядка.

Я предполагаю, что китайцы устроят все так, что, с одной стороны, выполнят то, что пообещали Путину, а с другой – это никоим образом не будет напоминать Ялту после Второй мировой войны,

– пояснил Чалый.

Дипломат не исключает, что даже при отсутствии значительных политических результатов российская пропаганда попытается представить сам факт встречи как успех Путина. Однако возможность получить совместные фотографии с Трампом и Си Цзиньпином не будет означать, что Кремль сможет навязать им свое видение международных отношений.

Чалый подчеркнул, что дальнейшее развитие событий в значительной степени будет зависеть и от ситуации с безопасностью в Европе. Поэтому истинное значение переговоров будет определяться не их символическим оформлением, а тем, смогут ли участники достичь конкретных договоренностей и как они повлияют на международную безопасность.

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина: смотрите видео