Путин наложил вето на закон об ответственности медиа за цитирование "ложных" сообщений. Злободневно дал сверху "леща" по розовым "едроссовским" мордам, показал им "час великого руководства".

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Вот что Байден животворящий, в Женеве рукопожатно обретенный, делает!

Да, скептики! Да! Конечно!

Сажают (Навальный), арестовывают (Пивоваров, Резник, Хараидзе), вынуждают уехать (Гудков), нашивают ярлыки ("иностранные агенты"), наполняют бюджет штрафами (Соболь).

Но!

Ведь согласитесь – не все сразу. Круто, конечно, взнуздано. Скажите, однако, спасибо, что не затягивает еще сильнее.

Джозеф Байден и Владимир Путин / Коллаж 24 канала

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Ликуйте, россияне

Нам скидка вышла. Сейчас еще вакцину вгонят в победные организмы.

"Нам осталось уколоться и упасть на дно колодца".