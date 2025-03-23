Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что Россия купила Карлсона. Очередным подтверждением стал его разговор со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

Смотрите также Спецпосланник Трампа считает нужным проведение выборов в Украине

Как Карлсон работает на Кремль

Американский пропагандист Такер Карлсон взял интервью у спецпредставителя США Стива Уиткоффа, в котором звучало много российских нарративов. Политолог считает, что этот разговор был согласован с Россией.

Карлсон – штатный агент Кремля или фсб. Хотя я не знаю, кто ему платит, он однозначно выполняет специальные информационно-политические задачи,

– убежден Фесенко.

По его словам, Карлсон является одним из инструментов Кремля для связи с Дональдом Трампом и влияния на американское общество. Первым шагом стал его разговор с диктатором Владимиром Путиным, затем – с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а теперь – со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом.

Что показало интервью Карлсона с Уиткоффом

Интервью продемонстрировало, как Россия осуществляет психологическое воздействие на Трампа. Ярким примером является портрет президента США, который Путин заказал специально для него. Известно, что Трамп любит лесть и культ вокруг своей личности.

Даже ролик о Секторе Газа, где изображен "золотой" Трамп, является символом того, как он себя представляет,

– отметил Фесенко.

Путин специально приказал создать этот портрет, чтобы вызвать положительное отношение Трампа. Спецпредставитель США уже заявил, что не считает Путина "плохим парнем" и даже сказал, что молился за Трампа после покушения на него в июле 2024 года.

Также во время интервью с Карлсоном Уиткофф признал "референдумы" о присоединении украинских территорий к России. Он заявил, что "Донбасс, Крым, Луганск и два других региона" является самой большой преградой для мирного урегулирования войны, которую начала Москва.