Путин лично отреагировал на блокирование каналов Медведчука
Российский президент Владимир Путин отреагировал на санкции против телеканалов, подконтрольных его куму, Виктору Медведчуку. Он возмутился действиями украинской власти.
Источник:ТАСС
Ранее закрытие "112 канала", NewsOne и ZIK уже комментировали в Кремле. Однако сам Путин высказался об этом впервые – на совещании с руководителями фракций Госдумы, об этом сообщают российские СМИ.
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Он считает блокирование телеканалов "использованием инструментов для достижения геополитических целей", а также "проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова".
В Украине 3 ведущих телекомпании "прихлопнули" одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Ну вот как это можно комментировать,
– сказал Путин.
Стоит заметить, что слова российского президента о "ведущих телекомпаниях" – это всего лишь желаемое для него, а не действительное. Ведь рейтинги на самом деле свидетельствуют об обратном.
Что ранее говорили в Кремле
Представитель российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия осуждает действия официального Киева. Мол, блокировка телеканалов Козака якобы не соответствует международным нормам.
Блокировка каналов в Украине: коротко
- Пророссийские "112 канал", NewsOne и ZIK прекратили свое вещание в Украине после введения санкций против их владельца – депутата ОПЗЖ Тараса Козака.
- Впоследствии Зеленский отметил, что Украина не закрывала свои каналы. Мол, так их назвать нельзя, ведь финансируются из временно оккупированной территории и государства-агрессора.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что эти каналы занимались информационным терроризмом. Он отметил, что таких еще много, но для реагирования нужны документы.
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