Российский президент Владимир Путин отреагировал на санкции против телеканалов, подконтрольных его куму, Виктору Медведчуку. Он возмутился действиями украинской власти.

Ранее закрытие "112 канала", NewsOne и ZIK уже комментировали в Кремле. Однако сам Путин высказался об этом впервые – на совещании с руководителями фракций Госдумы, об этом сообщают российские СМИ.

Обратите внимание Медведчуком серьезно недовольны в России, – Саакян о реакции Кремля на блокировку каналов

Он считает блокирование телеканалов "использованием инструментов для достижения геополитических целей", а также "проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова".

В Украине 3 ведущих телекомпании "прихлопнули" одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Ну вот как это можно комментировать,

– сказал Путин.

Стоит заметить, что слова российского президента о "ведущих телекомпаниях" – это всего лишь желаемое для него, а не действительное. Ведь рейтинги на самом деле свидетельствуют об обратном.

Что ранее говорили в Кремле

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия осуждает действия официального Киева. Мол, блокировка телеканалов Козака якобы не соответствует международным нормам.

Интересно! Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что настоящий "ответ от Путина еще прилетит." Поэтому Украина должна готовиться к коварным действиям страны-агрессора.

Блокировка каналов в Украине: коротко

Пророссийские "112 канал", NewsOne и ZIK прекратили свое вещание в Украине после введения санкций против их владельца – депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

Впоследствии Зеленский отметил, что Украина не закрывала свои каналы. Мол, так их назвать нельзя, ведь финансируются из временно оккупированной территории и государства-агрессора.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что эти каналы занимались информационным терроризмом. Он отметил, что таких еще много, но для реагирования нужны документы.



Санкции СНБО – что следует знать / Инфографика 24 канала