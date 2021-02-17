Путін особисто відреагував на блокування каналів Медведчука
Російський президент Володимир Путін відреагував на санкції проти телеканалів, підконтрольних його куму, Віктору Медведчуку. Він обурився діями української влади.
Джерело:24 канал
Раніше закриття "112 каналу", NewsOne та ZIK вже коментували у Кремлі. Проте сам Путін висловився про це вперше – на нараді з керівниками фракцій Держдуми, про це повідомляють російські ЗМІ.
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Він вважає блокування телеканалів "використанням інструментів для досягнення геополітичних цілей", а також "проявом подвійних стандартів в розумінні свободи слова".
В Україні 3 провідних телекомпанії "прихлопнули" одним розчерком пера. І всі мовчать. А деякі навіть схвально поплескують їх по плечу. Ну от як це можна коментувати,
– сказав Путін.
Варто зауважити, що слова російського президента про "провідні телекомпанії" – це всього лише бажане для нього, а не дійсне. Адже рейтинги насправді свідчать про зовсім інше.
Що раніше казали у Кремлі
Речник російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що Росія засуджує дії офіційного Києва. Мовляв, блокування телеканалів Козака нібито не відповідає міжнародним нормам.
Блокування каналів в Україні: коротко
- Проросійські "112 канал", NewsOne та ZIK припинили своє мовлення в Україні після запровадження санкцій проти їхнього власника – депутата ОПЗЖ Тараса Козака.
- Згодом Зеленський наголосив, що Україна не закривала свої канали. Мовляв, так їх назвати не можна, адже фінансуються з тимчасово окупованої території та держави-агресора.
- Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ці канали займалися інформаційним тероризмом. Він зазначив, що таких ще багато, проте для реагування потрібні документи.
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