Російський президент Володимир Путін відреагував на санкції проти телеканалів, підконтрольних його куму, Віктору Медведчуку. Він обурився діями української влади.

Раніше закриття "112 каналу", NewsOne та ZIK вже коментували у Кремлі. Проте сам Путін висловився про це вперше – на нараді з керівниками фракцій Держдуми, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зверніть увагу Медведчуком серйозно незадоволені в Росії, – Саакян про реакцію Кремля на блокування каналів

Він вважає блокування телеканалів "використанням інструментів для досягнення геополітичних цілей", а також "проявом подвійних стандартів в розумінні свободи слова".

В Україні 3 провідних телекомпанії "прихлопнули" одним розчерком пера. І всі мовчать. А деякі навіть схвально поплескують їх по плечу. Ну от як це можна коментувати,

– сказав Путін.

Варто зауважити, що слова російського президента про "провідні телекомпанії" – це всього лише бажане для нього, а не дійсне. Адже рейтинги насправді свідчать про зовсім інше.

Що раніше казали у Кремлі

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що Росія засуджує дії офіційного Києва. Мовляв, блокування телеканалів Козака нібито не відповідає міжнародним нормам.

Цікаво! Очільник МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що справжня "відповідь від Путіна ще прилетить." Тому Україна повинна готуватися до підступних дій країни-агресора.

Блокування каналів в Україні: коротко

Проросійські "112 канал", NewsOne та ZIK припинили своє мовлення в Україні після запровадження санкцій проти їхнього власника – депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

Згодом Зеленський наголосив, що Україна не закривала свої канали. Мовляв, так їх назвати не можна, адже фінансуються з тимчасово окупованої території та держави-агресора.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ці канали займалися інформаційним тероризмом. Він зазначив, що таких ще багато, проте для реагування потрібні документи.



Санкції РНБО – що варто знати / Інфографіка 24 каналу