Так, советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что преступника всегда тянет на место преступления.

Обратите внимание Путину в Мариуполе цинично отчитались, как "ВСУ били по домам": объясняем, почему это ложь

"Цинизм и отсутствие раскаяния"

Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния,
– подчеркнул Подоляк.