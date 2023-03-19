Так, советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что преступника всегда тянет на место преступления.

Обратите внимание Путину в Мариуполе цинично отчитались, как "ВСУ били по домам": объясняем, почему это ложь

Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния,

– подчеркнул Подоляк.

Важно! От действий российских военных в Мариуполе уже погибли около 90 тысяч человек. Подсчитать точное количество жертв армии Путина сейчас невозможно. Заметим, что оккупанты превратили город в руину.

Маньяк вернулся на место преступления, – мэрия Мариуполя

Кремлевский диктатор решил в полной мере насладиться преступлениями, которые захватчики совершали против украинцев. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Кстати, видео приезда Путина имеют удивительные нюансы.

"Маньяк вернулся на место преступления, чтобы посмотреть и в полной мере насладиться "мариупольским синдромом", что ему точно удалось", – подчеркнул Андрющенко.

В ходе визита Путин посетил здание филармонии, где остались трибуна и стол, которые россияне поставили для проведения "трибунала" над защитниками "Азовстали" и гарнизона "Мариуполь". Андрющенко призвал россиян не убирать их оттуда, поскольку вскоре они сами окажутся там.