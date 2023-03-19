Так, радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що злочинця завжди тягне на місце злочину.

Зверніть увагу Путіну у Маріуполі цинічно відзвітували, як "ЗСУ били по будинках": пояснюємо, чому це брехня

"Цинізм і відсутність каяття"

Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт "режисера війни" (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття,

– підкреслив Подоляк.