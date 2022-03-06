Путин должен проиграть, – Джонсон резко высказался о военных преступлениях России

Британский премьер-министр Борис Джонсон в очередной раз осудил военные преступления России. Он подчеркнул, что Владимир Путин должен потерпеть неудачу.

Соответствующее сообщение появилось в твиттере британского политика вечером 6 марта.

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Лондон вводит "невиданные ранее санкции"

Джонсон подчеркнул, что эта захватническая война, развязанная Россией, приносит разорение совершенно невинной стране. Ведь по приказу Путина оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру, страдают мирные жители.

Именно поэтому Великобритания вместе со своими союзниками и партнерами вводит против Москвы самые жесткие из возможных экономических санкций. Политик описал эти ограничения как "невиданные ранее миром" и имеющие огромное влияние на экономику государства-агрессора.

Путин сильно просчитался, – Джонсон

"Пока я это говорю, рубль падает. Вы видели, как люди стоят в очереди, чтобы снять со своих счетов деньги. Они неохотно открывают российский фондовый рынок. Россияне уже получили большой удар, и мы пойдем еще дальше, чтобы поддержать наших украинских друзей", – добавил политик.

Думаю, что Путин очень сильно просчитался. Он недооценил готовность украинцев к тому, чтобы сопротивляться, и их силу,

– сказал Джонсон.

В то же время, российский президент недооценил и Владимира Зеленского и решительность и единение Запада. "Мы стоим бок о бок, чтобы обеспечить проигрыш Путина", – подытожил британский премьер-министр.

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