Путин мечтает быть как Петр I

Он выполнил свою роль. Его услышали. По крайней мере, Дональд Трамп услышал, ведь снова выдал порцию своей гениальности, не забыв и об "отсутствии козырей" у Владимира Зеленского, потому что, вероятно, Украина не может воевать вечно. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Но рассказал Владимир Мединский гораздо больше, чем хотелось бы Владимиру Путину. Речь идет не о том, готовы ли и могут ли россияне воевать вечно. Здесь есть вопрос, поскольку экономика говорит о другом.

Тем более, если посмотреть на интенсивность войны со шведами и сравнить ее с войной России против Украины. За всю 21-летнюю войну против Швеции боевые потери Российской империи составили 30 тысяч солдат. Кажется, при строительстве Санкт-Петербурга россияне погубили больше людей. Думаю, не стоит сравнивать с результатами текущих гениальных "мясных штурмов". Такую войну 21 год могла бы и сейчас выдержать российская экономика. Но прихвостень Путина не экономист, а псевдоисторик.

Этот придворный историк вновь подсветил главную мотивацию войны. "Первопричины войны", как любит говорить Путин. Это, конечно, не о вступлении Украины в НАТО.

Это о том, что Путин представляет себя рядом с Петром I в учебнике по истории. Ибо почему бы вдруг еще этот прихвостень Мединский, вспоминал бы войну со Швецией, которая была 300 лет назад. После нее было множество войн, где россияне и выигрывали, и проигрывали, и нигде не воевали вечно.

Нет, вопрос не в войне. Вопрос в императоре. Путин видит себя преемником Петра I. Он делает то, что делал Петр I. Он сравнивает себя исключительно с ним. Они там годами сидели в бункере и говорили об этом. Вот проговорились. Путин хочет иметь страницу в учебнике истории рядом с первым императором России. Не понимая иронии, что Петр I был первым, а Путин будет последним. Он захотел восстановить мертвую империю, а ускорит ее гибель. Как бы его не спасал Дональд Трамп.

Действительно, во времена Петра I Россия могла воевать вечно и даже с большей интенсивностью, чем она воевала. Бедная страна рабов в совсем другом мире вокруг. Спустя 300 лет в учебниках истории никто не пишет о динамике ВВП того времени. Тогда это не имело значения, но имеет сейчас.

300 лет изменили мир и изменили Россию. Жаль, что Путин этого не понимает. Это стоит очень дорого Украине, это забирает жизни лучших.

Путин идет против маховика истории

Что будет дальше? Какова мораль этой истории? Посмотрим.

Пока мы понимаем мотивацию. И снова поняли, что, как и зимой 2022 года, Путиным движет иррациональное желание быть императором. Он не изменился и не сделал работу над ошибками. Он идет против маховика истории, игнорирует экономику, пренебрегает здравым смыслом и ставит на кон все. Он должен проиграть.

Проиграет ли он? Повезет ли ему с Трампом? Будет ли Запад ошибаться? Сдастся ли Украина? Посмотрим....

Мы остаемся в сюрреалистической ловушке в голове Трампа, что искажает реальность. Кажется, ты находишься в третьем сезоне "Твин Пикс". Уйти от необходимости иметь дело с современным Нероном во главе США мы не можем. Еще один император. Слишком много этих исторических аналогий.

А так – Россия может воевать вечно. Если ее танки не застрянут в болоте.