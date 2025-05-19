Путін мріє бути як Пьотр I

Він виконав свою роль. Його почули. Принаймні, Дональд Трамп почув, адже знову видав порцію своєї геніальності, не забувши й про "відсутність козирів" у Володимира Зеленського, бо, певно, Україна не може воювати вічно. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Але розповів Владімір Мединський набагато більше, ніж хотілося б Владіміру Путіну. Мовиться не про те, чи готові і чи можуть росіяни воювати вічно. Бо тут є питання, оскільки економіка каже про інше.

Тим більше, якщо подивитись на інтенсивність війни зі шведами і порівняти її з війною Росії проти України. За всю 21-річну війну проти Швеції бойові втрати Російської імперії становили 30 тисяч солдатів. Здається, при будівництві Санкт-Петербургу росіяни згубили більше людей. Думаю, не варто порівнювати із результатами поточних геніальних "м'ясних штурмів". Таку війну 21 рік могла б і зараз витримати російська економіка. Але ж посіпака Путіна не економіст, а псевдоісторик.

Цей придворний історик знов підсвітив головну мотивацію війни. "Першопричини війни", як любить говорити Путін. Це, звісно, не про вступ України в НАТО.

Це про те, що Путін уявляє себе поряд із Пьотром I у підручнику з історії. Бо чому б раптом ще цей посіпака посіпак, Мединський, згадував би війну зі Швецією, яка була 300 років тому. Після неї було безліч воєн, де росіяни і вигравали, і програвали, і ніде не воювали вічно.

Ні, питання не у війні. Питання в імператорі. Путін бачить себе наступником Пьотра I. Він робить те, що робив Пьотр I. Він порівнює себе виключно з ним. Вони там роками сиділи в бункері і говорили про це. От проговорилися. Путін хоче мати сторінку в підручнику історії поряд із першим імператором Росії. Не розуміючи іронії, що Пьотр I був першим, а Путін буде останнім. Він захотів відновити мертву імперію, а прискорить її загибель. Як би його не рятував Дональд Трамп.

Дійсно, за часів Пьотра I Росія могла воювати вічно і навіть з більшою інтенсивністю, ніж вона воювала. Бідна країна рабів в зовсім іншому світі навколо. Через 300 років в підручниках історії ніхто не пише про динаміку ВВП того часу. Тоді це не мало значення, але має зараз.

300 років змінили світ і змінили Росію. Шкода, що Путін цього не розуміє. Це коштує дуже дорого Україні, це забирає життя найкращих.

Путін йде проти маховика історії

Що буде далі? Яка мораль цієї історії? Подивимось.

Поки ми розуміємо мотивацію. І знову зрозуміли, що, як і зимою 2022 року, Путіним рухає ірраціональне бажання бути імператором. Він не змінився і не зробив роботу над помилками. Він йде проти маховика історії, ігнорує економіку, нехтує здоровим глуздом і ставить на кін все. Він має програти.

Чи програє він? Чи пощастить йому з Трампом? Чи буде Захід помилятись? Чи здасться Україна? Подивимось….

Ми лишаємось у сюрреалістичній пастці у голові Трампа, що викривлює реальність. Здається, ти перебуваєш у третьому сезоні "Твін Пікс". Подітися від необхідності мати справу із сучасним Нероном на чолі США ми не можемо. Ще один імператор. Забагато цих історичних аналогій.

А так – Росія може воювати вічно. Якщо її танки не застрягнуть в болоті.