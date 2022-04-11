Путин мечтает не о 9 мая, – футуролог Длигач сказал, чего действительно хочет Кремль

В сети распространяют информацию, что Путин хочет до 9 мая показать успехи в войне против Украины. Но на самом деле ему это не нужно, потому что полностью контролирует российские СМИ и может показать любую ложь.

Такое мнение высказал экономист и футуролог Андрей Длигач в эфире 24 канала.

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Он убежден, что Путин мечтает не о 9 мая, а о том, чтобы не было Украины

Поэтому никакие промежуточные результаты, которые предусматривали бы мир и какое-либо частичное освобождение оккупированных территорий, – это все не в пользу Украины, потому что Путин обязательно повторит (войну, – ред.),

– подчеркнул Андрей Длигач.

По его словам, Украина должна готовиться к долгой войне, пока не будет проведена депутинизация и демилитаризация России.

Кроме того, футуролог утверждает, что нет сценария, когда нечего показать, потому что такого не может быть.

"Он имеет абсолютно контролируемые СМИ и они могут показать абсолютно что угодно, в частности "проведенную денацификацию, демилитаризацию Украины, захват территорий" и т.д. Скорее всего, так и будет сделано. В России своя правда", – добавил Длигач.

К слову, президент Владимир Зеленский рассказал в интервью CBS, как видит победу Украины в войне с Россией, которую мы обязательно одержим. По его словам, победа – это возвращение людей, завершение бомбардировок и освобождение нашей земли от оккупантов.

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