Путин и Меркель снова пообщались по телефону: о чем в этот раз
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели очередной телефонный разговор. В частности, стороны обсудили минские соглашения.
О разговоре по телефону лидеров России и Германии сообщает пресс-служба Владимира Путина, пишет 24 канал.
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О чем говорили Меркель и Путин
- урегулирование в контексте реализации минского комплекса мероприятий и итогов нормандских саммитов;
- возможные перспективы совместного производства вакцин от коронавируса.
Напомним, ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. Во время нее главы государств обсуждали темы "нормандской четверки".
Что известно о саммите в нормандском формате
- Ранее встречу планировали провести в декабре 2020 года, однако из-за России это не удалось.
- В Офисе Президента надеются, что новый саммит лидеров "нормандской четверки" сможет состояться в 2021 году.
- На встрече будут вести дискуссии относительно войны на Донбассе и искать решения, как достичь мира на этих территориях.
- Глава ОП Андрей Ермак заявил, что саммит могут провести до конца января.
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