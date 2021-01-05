Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели очередной телефонный разговор. В частности, стороны обсудили минские соглашения.

О разговоре по телефону лидеров России и Германии сообщает пресс-служба Владимира Путина, пишет 24 канал.

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О чем говорили Меркель и Путин

урегулирование в контексте реализации минского комплекса мероприятий и итогов нормандских саммитов;

возможные перспективы совместного производства вакцин от коронавируса.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. Во время нее главы государств обсуждали темы "нормандской четверки".

Что известно о саммите в нормандском формате