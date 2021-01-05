Президент Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель провели чергову телефонну розмову. Зокрема, сторони обговорили мінські угоди.

Про розмову телефоном лідерів Росії та Німеччини повідомляє пресслужба Володимира Путіна, пише 24 канал.

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Про що говорили Меркель та Путін

врегулювання в контексті реалізації мінського комплексу заходів та підсумків нормандських самітів;

можливі перспективи спільного виробництва вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель. Під час неї глави держав обговорювали теми "нормандської четвірки".

Що відомо про саміт у нормандському форматі