Даже своих клоунов боится: в новогоднем обращении Путин мог быть в бронежилете

Российский диктатор Владимир Путин боится даже своих подставных клоунов, с которыми записывал новогоднее поздравление. Бункерный дед не доверяет никому и похоже, что под пиджаком он был в бронежилете.

То, что на кадрах вместе с главой Кремля были подставные военные-оккупанты – очевидно. Но и возле них Путин не мог расслабиться.

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В сети высмеивают Путина за то, что ему страшно ходить без броника в собственной стране, даже с учетом того, что в России, хоть и участился "хлопок", но военных действий нет.

На одном кадре из новогоднего обращения диктатора, на котором он повернулся лицом к актерам, а спиной – к камере. Под пиджаком у Путина видны выступления. Поэтому, вероятно, что Путин мог быть бронежилете.

Путин был в бронежилете во время новогоднего обращения / Фото скриншот с видео

Как Путин поздравлял россиян с Новым годом

Диктатор в новогоднем поздравлении вышел вместе с оккупантами и объявил свои цели в 2023 году. В следующем году он пообещал россиянам "преодоление всех трудностей и сохранение великой и независимой страны".

Традиционно, Путин не стал рисковать – и еще раз окружил себя "ряжеными". Журналисты заметили за спиной Путина женщину, которая ранее неоднократно появлялась на фото и видео с президентом России.

Актеры Путина для обращений / Фото соцсети

Москва встречала Новый год в страхе

Впрочем, ничего удивительного, в Москве очень боялись праздновать Новый год. В системе противоракетной обороны было задействовано 2 тысячи военных только в ночь на 1 января.

Более того, власти Москвы приняли решение ограничить вход людей на Красную площадь, туда согнали колонны спецслужб. Почему были приняты такие усиленные меры, кремлевские власти не объяснили. В общей сложности на улицах было задействовано около 7 тысяч правоохранителей.

Похоже, что в России наконец-то поняли, что за все их террористические атаки придется платить.