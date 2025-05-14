Даже если он не сядет за стол переговоров 15 мая, то может повернуть ситуацию в свою сторону. Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, что Путин может согласиться на предложение Украины.

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Что может заявить Путин

Путин, по словам Рейтеровича, чтобы снова перехватить инициативу, может объявить о согласии на 30-дневное перемирие. Например, официально заявить об этом завтра или послезавтра. Сказать: "Окей, я согласен, давайте". Это действительно может существенно изменить ситуацию.

Я очень надеюсь, что мы к этому готовы. Когда Владимир Зеленский делал свое заявление, этот вариант тоже просчитали. Потому что если россияне формально это сделают, они смогут заявить: "Мы выполнили то, что говорили Украина, Европа, США. Теперь садитесь с нами за стол переговоров",

– заметил он.

В таком случае придется садиться. Важно определить, какой должна быть наша делегация. По мнению политолога, ее должен возглавить министр иностранных дел Андрей Сибига, который когда-то был послом в Турции. Он хорошо знает эту страну, работал в важный период для нашего государства. Поэтому, он хорошо ориентируется в ситуации.

Украина имеет "план Б" – если Путин таки пойдет на перемирие, наша делегация должна сразу включиться в обсуждение реальных вещей. Не вымышленных российских тезисов о "денацификации" или "демилитаризации", а конкретных вопросов – как соблюдать перемирие и тому подобное.

Наша главная задача – сохранить инициативу. И, видимо, понимать одну простую вещь: все эти переговоры сейчас напоминают борьбу за внимание президента США Дональда Трампа. Все пытаются, чтобы он обратил на это внимание. Нужно сделать так, чтобы его внимание было направлено в правильном направлении. Чтобы он не выдвигал никаких претензий к Украине – независимо от того, начнутся ли переговоры, или нет.

Но, вероятнее всего, они вообще не начнутся, потому что их, в итоге, сорвет Россия.

Ранее в сети появлялась информация о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник главы Кремля Юрий Ушаков якобы будут участвовать в переговорах в Турции 15 мая. Впрочем, российские СМИ опровергают эту информацию.