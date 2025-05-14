Навіть якщо він не сяде за стіл перемовин 15 травня, то може обернути ситуацію на свій бік. Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу пояснив, що Путін може погодитися на пропозицію України.

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Що може заявити Путін

Путін, за словами Рейтеровича, аби знову перехопити ініціативу, може оголосити про згоду на 30-денне перемир'я. Наприклад, офіційно заявити про це завтра або післязавтра. Сказати: "Окей, я згоден, давайте". Це справді може суттєво змінити ситуацію.

Я дуже сподіваюся, що ми до цього готові. Коли Володимир Зеленський робив свою заяву, цей варіант теж прорахували. Бо якщо росіяни формально це зроблять, вони зможуть заявити: "Ми виконали те, що говорили Україна, Європа, США. Тепер сідайте з нами за стіл переговорів",

– зауважив він.

У такому випадку доведеться сідати. Важливо визначити, якою має бути наша делегація. На думку політолога, її повинен очолити міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який колись був послом у Туреччині. Він добре знає цю країну, працював у важливий період для нашої держави. Тож, він добре орієнтується в ситуації.

Україна має "план Б" – якщо Путін таки піде на перемир'я, наша делегація має одразу включитися в обговорення реальних речей. Не вигаданих російських тез про "денацифікацію" чи "демілітаризацію", а конкретних питань – як дотримуватися перемир'я тощо.

Наше головне завдання – зберегти ініціативу. І, мабуть, розуміти одну просту річ: усі ці перемовини наразі нагадують боротьбу за увагу президента США Дональда Трампа. Всі намагаються, щоб він звернув на це увагу. Потрібно зробити так, щоб його увага була спрямована у правильному напрямку. Щоб він не висував жодних претензій до України – незалежно від того, чи почнуться переговори, чи ні.

Але, найімовірніше, вони взагалі не почнуться, бо їх, у підсумку, зірве Росія.

Раніше у мережі з'являлася інформація про те, що міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров і помічник глави Кремля Юрій Ушаков нібито братимуть участь у переговорах у Туреччині 15 травня. Втім, російські ЗМІ спростовують цю інформацію.