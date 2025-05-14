Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Яка стратегія російської пропаганди перед перемовинами у Стамбулі

Росія розгорнула цілу операцію інформаційного прикриття. Важливо, що склад російської делегації досі не відомий. Але перед переговорами в Туреччині ворог намагається вплинути на інформаційне поле в Україні, ЄС, США та інших державах.

Це робиться за допомогою заяв речників кремлівської адміністрації, коментарів псевдоекспертів, псевдоаналітики та інших інструментів. Окупанти спеціально наповнюють інформаційний простір багатьма суперечливими твердженнями.

Що поширює Росія в ЗМІ перед переговорами:

Зеленський нібито шукає привід уникнути прямих переговорів з Путіним;

Україна нібито провокує Росію на жорсткі дії, щоб звинуватити у зриві переговорів;

Зеленський буцімто не є легітимним представником України та/або не контролює ситуацію в державі, тож Путіну немає сенсу вести з ним переговори;

Україна начебто висуває Росії заздалегідь завищені умови та ультиматуми (йдеться про 30-денне безумовне припинення вогню), зриваючи переговори;

Зеленський начебто відмовився від запропонованих Путіним переговорів у Стамбулі.

Росіяни прагнуть не лише розширити поле для власного маневру, а й посилити традиційні меседжі про "неконструктивну" позицію України на противагу "конструктивній" позиції РФ. Кремль демонструє удавану "готовність до мирного врегулювання", звинувачуючи у відсутності прогресу Україну та західних партнерів,

– пояснили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

А в Центрі протидії дезінформації говорять: Путін зумисне створює невизначеність, як учили в радянських спецслужбах.