Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Какова стратегия российской пропаганды перед переговорами в Стамбуле

Россия развернула целую операцию информационного прикрытия. Важно, что состав российской делегации до сих пор не известен. Но перед переговорами в Турции враг пытается повлиять на информационное поле в Украине, ЕС, США и других государствах.

Это делается с помощью заявлений спикеров кремлевской администрации, комментариев псевдоэкспертов, псевдоаналитики и других инструментов. Оккупанты специально наполняют информационное пространство разными противоречивыми утверждениями.

Что распространяет Россия в СМИ перед переговорами:

Зеленский якобы ищет повод избежать прямых переговоров с Путиным;

Украина якобы провоцирует Россию на жесткие действия, чтобы обвинить в срыве переговоров;

Зеленский якобы не является легитимным представителем Украины и/или не контролирует ситуацию в государстве, поэтому Путину нет смысла вести с ним переговоры;

Украина якобы выдвигает России заранее завышенные условия и ультиматумы (речь идет о 30-дневном безусловном прекращении огня), срывая переговоры;

Зеленский якобы отказался от предложенных Путиным переговоров в Стамбуле.

Россияне стремятся не только расширить поле для собственного маневра, но и усилить традиционные месседжи о "неконструктивной" позиции Украины в противовес "конструктивной" позиции РФ. Кремль демонстрирует мнимую "готовность к мирному урегулированию", обвиняя в отсутствии прогресса Украину и западных партнеров,

– объяснили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

А в Центре противодействия дезинформации говорят: Путин умышленно создает неопределенность, как учили в советских спецслужбах.